مسلح يطلق النيران داخل القنصلية الصينية في لوس أنجلوس الأمريكية
on August 2, 2017
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قالت شرطة لوس أنجلوس: إن رجلا أطلق النار داخل القنصلية الصينية في لوس أنجلوس، قبل أن يقتل نفسه.
وأضافت شرطة لوس أنجلوس: «لا توجد إصابات، والمسلح أطلق عددا من الرصاصات داخل القنصلية.. وعثرنا عليه مقتولا في سيارته جراء إطلا
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