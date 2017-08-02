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مسلح يطلق النيران داخل القنصلية الصينية في لوس أنجلوس الأمريكية

on August 2, 2017

قالت شرطة لوس أنجلوس: إن رجلا أطلق النار داخل القنصلية الصينية في لوس أنجلوس، قبل أن يقتل نفسه.

وأضافت شرطة لوس أنجلوس: «لا توجد إصابات، والمسلح أطلق عددا من الرصاصات داخل القنصلية.. وعثرنا عليه مقتولا في سيارته جراء إطلا

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