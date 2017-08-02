بريطاني يهدد ترامب بالذبح ويتوعد بشن هجمات إرهابية في تركيا وإيطاليا on August 2, 2017

“سنذبحك في منزلك” بهذه الرسالة هدد جهادي من تنظيم داعش يتحدث الإنجليزية بلهجة بريطانية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كما هدد بوقوع هجمات إرهابية جديدة.

ووفقا لموقع “نيوز” الإخباري الإماراتي الناطق باللغة الانجليزية، أصدر جهادي من تنظيم “داعش” مقطع فيديو قصير نشره الموالون للتنظيم الإرهابي على وسائل الإعلام الاجتماعي يظهر شابا يتحدث الانجليزية بلهجة بريطانية يهدد بشن هجمات ارهابية في إيطاليا وتركيا، كما يهدد الرئيس الأمريكي.

وأضاف الموقع الذي نشر صورا من الفيديو للإرهابي الداعشي وهو يقف فيما يبدو ممسكا برشاش ثقيل يدافع عما يزعم بأنه “عاصمة الخلافة المحاصرة، مدينة الرقة السورية، يهدد الرئيس ترامب بالذبح موجها رسالة قال فيها:

هذه رسالة إلى الطاغية الجديد اليوم، دونالد ترامب، قد يكون لديك عيون على الرقة والموصل ولكن لدينا عيون على القسطنطينية وروما”.

ويواصل الإرهابي تهديده قائلا: “سوف نذبحكم في منازلكم”

وحسب الموقع الاماراتي، ليست هذه هي المرة الأولى التي يشار فيها إلى هذه العواصم في تهديدات “داعش” للآمنين حول العالم.

وأضاف الموقع أن كلمات الإرهابي الجهادي تظهر حجم اليأس الذي يعانيه بعد الانتصار على التنظيم الارهابي الخطير في الموصل.

ويحذر التقرير من وجود فلول من جهادي تنظيم داعش، داخل مدينة الرقة المحاصرة.

ويتوقع المسؤولون معركة طويلة وصعبة، ويقدرون أن أكثر من 2000 مسلح محاصرون مع عائلاتهم وعشرات الآلاف من المدنيين فى وسط المدينة.

يذكر أن الضواحى الجنوبية للمدينة التى يبلغ قوامها 50 ألف جندى تم تأمينها الى حد كبير منذ بدء الهجوم ضد داعش فى يونيو الماضي.

وقال جهاز الأمن السويدي المعروف باسم “سابو” ان حوالى 300 شخص من السويد انضموا إلى المتطرفين خلال السنوات الست الماضية، ولم ترد أي تعليقات فورية من وزارة الخارجية السويدية.

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