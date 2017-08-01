عائلة الحارس الإسرائيلي قاتل الأردنيين “هربت من منزلها” on August 1, 2017

كشفت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية أن عائلة الجندي الإسرائيلي زيف مويال، الذي قتل مواطنين أردنيين أثناء مشاجرة معهما في عمان منذ قرابة الأسبوعين هربت من منزلها خوفاً من انتقام الفلسطينيين.

وقالت الصحيفة، إن العائلة هربت خشية الانتقام منها من قبل جهات فلسطينية بسبب قيام ابنها بقتل الفتى محمد جويدات، فلسطيني الأصل.

وأشارت الصحيفة إلى أن جهات إسرائيلية أعربت عن انزعاجها من استمرار وصف الصحف ووسائل الإعلام الأردنية لـ”مويال” بالقاتل أو المجرم.

ونقلت الصحيفة تبرير من وصفته بالمصدر الأردني الرفيع حول نشر صحيفة “الغد” الأردنية لصورة مويال القاتل، مشيرة إلى أن الهدف من هذا التسريب هو تحقيق هدفين، الأول كسر الرقابة الإسرائيلية التي فرضت تعتيماً كاملاً على وجه القاتل في أعقاب حادث إطلاق النار في محاولة للمس بمصداقية التقارير الأردنية، وعرقلة تعيين مويال كحارس في سفارات إسرائيلية أخرى في العالم. فبعد كشف هويته لن يتمكن من العمل كحارس مرة أخرى، خشية أن يتم الانتقام منه.

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