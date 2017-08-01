صواريخ بمحركات تقاوم الرياح .. مسؤولان أمريكيان: كوريا الشمالية يمكنها الوصول إلى معظم أراضينا on August 1, 2017

واشنطن- رويترز – أبلغ مسؤولان أمريكيان رويترز أمس الاثنين أن أحدث اختبار أجرته كوريا الشمالية لصاروخ باليستي عابر للقارات أظهر أن بيونج يانج ربما تكون الآن قادرة على الوصول إلى معظم الأراضي الأمريكية.

ويبرز التقييم، الذي أبلغ به المسؤولان رويترز شريطة عدم الكشف عن هويتهما، التهديد المتنامي الذي تشكله برامج كوريا الشمالية النووية والصاورخية وقد يزيد الضغط على إدارة الرئيس دونالد ترامب كي ترد تلك التهديدات.

وقالت كوريا الشمالية يوم السبت إنها أجرت اختبارا ناجحا لصاروخ باليستي عابر للقارات أثبت قدرته على ضرب الأراضي الأمريكية.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية، الوكالة الرسمية لكوريا الشمالية، إن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون أشرف على إطلاق الصاروخ منتصف ليل الجمعة ووصفه بأنه “تحذير شديد” للولايات المتحدة من أنها لن تكون بمأمن من الدمار إذا حاولت مهاجمة بلاده.

بيد أن مسؤولين من المخابرات الأمريكية، تحدثا شريطة عدم الكشف عن هويتهما، قالا يوم الاثنين إن كيم يريد تطوير صاروخ باليستي عابر للقارات لمنع أي هجوم على بلاده ولاكتساب مشروعية دولية وليس لشن هجوم على الولايات المتحدة أو حلفائها يعرف أنه سيكون انتحارا.



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وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) الكابتن بالبحرية جيف ديفيز في إفادة صحفية “تفاصيل تقييمنا سرية لأسباب آمل أن تفهموها” معترفا فقط بأن الصاروخ يمكنه التحليق لمسافة 5500 كيلومتر وهو المدى الأدنى لما يعتبره البنتاجون صاروخا باليستيا عابرا للقارات.وقال مسؤولان أمريكيان آخران بحثا أحدث تجارب الشمال الصاروخية والتي استمرت نحو 45 دقيقة إنها أظهرت مدى أكبر من الصاروخ الباليستي الذي أطلقته بيونجيانج في الرابع من يوليو تموز والذي قالت إنه استمر 39 دقيقة.وقال أحد المسؤولين إن ارتفاعه ومداه وقوته أكبر من الاختبار السابق لأنه استخدم محركات تقاوم تأثيرات الرياح والقوى الأخرى التي يمكن أن تخرج صاروخا عن مساره أثناء الصعود.وتحدث رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي مع ترامب يوم الاثنين واتفقا على ضرورة اتخاذ مزيد من الإجراءات بشأن كوريا الشمالية بعد أن قالت نيكي هيلي سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة إن واشنطن ترى أن “وقت الكلام انتهى”.وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية إن الصاروخ هواسونج-14 وصل إلى ارتفاع بلغ 3724.9 كيلومتر وقطع مسافة 998 كيلومترا قبل أن يسقط في المياه الواقعة قبالة الساحل الشرقي لشبه الجزيرة الكورية.