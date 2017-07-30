“حزب الله” يهدد إسرائيل باقتحام الجليل.. وأفيخاي يرد: حللتم أهلًا ونزلتم سهلًا on July 30, 2017



كشفت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية، أن حزب الله أرسل رسالة شخصية إلى الناطق الرسمي باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي.

وتضمت الرسالة صورة لمقاوم من “حزب الله” في جرود عرسال رفع لافتة كتب عليها “نحن نتدرب في جبهة النصرة، تمهيداً لاقتحام الجليل”، وانتشرت الرسالة التي تضمنت الصورة على شبكات التواصل الاجتماعي، وذلك بعد قيام حزب الله بإرسال الصورة مباشرة للجنرال الإسرائيلي على صفحته على تويتر وفايسبوك.

وقام الناطق الرسمي باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي بالرد على الرسالة المرسلة له وقال “لا ندري إن كانت الصورة قد التقطت قبل أو بعد قصف حزب الله للمستشفى الخاص بالمهجرين السوريين في عرسال…أما ردي على الصورة سأقول بضحكة كبيرة وابتسامة أكيدة “حللتم أهلًا ونزلتم سهلًا في حلقة جديدة من مفاجأتكم الفاشلة”.

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