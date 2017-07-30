ترامب مهاجماً الصين: لا يفعلون شيئاً من أجلنا مع كوريا الشمالية عدا الكلام on July 30, 2017

اتّهم الرئيس الأميركي دونالد ترامب السبت، الصين بـ”عدم القيام بشيء” حيال كوريا الشمالية التي أطلقت صاروخاً بالستياً جديداً عابراً للقارّات، معتبراً أنّ بكين يمكنها “بسهولة حلّ هذه المشكلة”.

وكتب ترامب على تويتر “أشعر بخيبة أمل كبيرة إزاء الصين (…) لا يفعلون شيئاً من أجلنا مع كوريا الشمالية عدا عن الكلام”. وأضاف “لن نسمح بأن يستمرّ ذلك. الصين يُمكنها بسهولة حلّ هذه المشكلة!”.

وكان ترامب وصف الجمعة إطلاق كوريا الشمالية صاروخاً بالستياً جديداً عابراً للقارّات بأنه عمل “متهور وخطير” سيؤدّي إلى “عزل” بيونغ يانغ. وقال في بيان إنّ “الولايات المتحدة ستتخذ كلّ الخطوات اللازمة لضمان الأمن الأميركي وحماية حلفائنا في المنطقة”.

وكان الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون قد أعلن “بفخر” أن أراضي الولايات المتحدة بكاملها باتت في مرمى صواريخ بيونغ يانغ إثر التجربة التي أجرتها بلاده الجمعة 28 يوليو/تموز 2017 وأطلقت خلالها صاروخاً بالستياً عابراً للقارات، بحسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء الرسمية الكورية الشمالية.

واعتبر كيم أن التجربة الصاروخية الأخيرة تظهر قدرة كوريا الشمالية على إطلاق صاروخ “على أي مكان وفي أي وقت” وفق ما أفادت الوكالة.

وأوضحت الوكالة أن الصاروخ الذي أطلقته بيونغ يانغ الجمعة هو نسخة محدثة من صاروخ هواسونغ-14 البالستي العابر للقارات، مشيرة إلى أنه قطع مسافة 998 كلم في 47 دقيقة على ارتفاع 3724 متراً.

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