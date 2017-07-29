زعيم كوريا الشمالية: التجربة الصاروخية الجديدة تمثل تحذيرا شديدا للولايات المتحدة on July 29, 2017

قال الزعيم الكوري الشمالي إن التجربة الصاروخية الجديدة تثبت أن الأراضي الأميركية بالكامل تقع في النطاق الهجومي.

وأكدت الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية أن بيونغ يانغ نفذت تجربة صاروخية جديدة، اليوم الجمعة، فيما قال البنتاغون إن الصاروخ كان صاروخا بالستيا عابرا للقارات.

وقال الكابتن جيف ديفيس، المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية: “استطيع أن أؤكد أننا رصدنا إطلاق صاروخ بالستي من أراضي كوريا الشمالية”.

وأضاف: “نعتقد أنه كان صاروخا بالسيا عابرا للقارات، كما توقعنا”، مشيرا إلى أن الإطلاق تم في حوالي الساعة 10.45 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (14.45 بتوقيت غرينتش).

قال الزعيم الكوري الشمالي إن التجربة الصاروخية الجديدة تثبت أن الأراضي الأميركية بالكامل تقع في النطاق الهجومي.وأكدت الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية أن بيونغ يانغ نفذت تجربة صاروخية جديدة، اليوم الجمعة، فيما قال البنتاغون إن الصاروخ كان صاروخا بالستيا عابرا للقارات.وقال الكابتن جيف ديفيس، المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية: “استطيع أن أؤكد أننا رصدنا إطلاق صاروخ بالستي من أراضي كوريا الشمالية”. وأضاف: “نعتقد أنه كان صاروخا بالسيا عابرا للقارات، كما توقعنا”، مشيرا إلى أن الإطلاق تم في حوالي الساعة 10.45 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (14.45 بتوقيت غرينتش).

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