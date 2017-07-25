كوريا الشمالية تحذر ترامب من ضربة نووية إذا نفذ تهديده on July 25, 2017

هددت كوريا الشمالية، اليوم الثلاثاء 25 يوليو/تموز 2017 أميركا بتنفيذ هجوم نووي حال محاولة الأخيرة تغيير نظام الحكم فيها.

وذكرت وكالة “يونهاب” الكورية الجنوبية الرسمية، أن “مايك بومبيو، مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه)، أشار فى منتدى دولي عقد الأسبوع الماضى، إلى إمكانية تغيير النظام فى كوريا الشمالية، في حال تطوير بيونغ يانغ قدراتها النووية على نحو يشكل تهديداً أمنياً”.

وأدانت خارجية كوريا الشمالية، اليوم، تصريحات بومبيو.

وقالت الخارجية، في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية لكوريا الشمالية: “إذا أظهرت أميركا أدنى علامة على محاولة لإسقاط زعيمنا، فإن قوتنا النووية المتنامية ستنزل على قلب أميركا مثل المطرقة”.

وأضاف البيان “بومبيو تجاوز الخط، وأظهر أن الهدف النهائي لترامب (الرئيس الأميركي)، هو تغيير النظام في كوريا الشمالية”.

ويتصاعد التوتر بين واشنطن وبيونغ يانغ، مع إصرار الأخيرة على تصنيع وتجربة صواريخ بالستية قادرة على حمل رؤوس نووية عابرة للقارات، فيما تجتهد الأولى في إيجاد وسائل لردعها.



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