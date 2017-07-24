18 دولة تستحوذ على معظم مليونيرات العالم on July 24, 2017

لا يعتبر تكوين ثروة قدرها مليون دولار بالإنجاز الهائل مثلما اعتاد أن يكون، وطبقاً لتقديرات مصرف كريدي سويس في أحدث كتب البيانات المتعلقة بالثروات العالمية Global Wealth Databook، يُعد ذلك دليلاً على الثروات الطائلة، ولكن يزداد أعضاء النادي يوماً بعد يوم، حيث يدعي قرابة 33 مليون شخص حول العالم بأنهم يمتلكون ثروات تتجاوز مليون دولار.

وتزعم الولايات المتحدة وحدها وجود 13.6 مليون شخص بالغ ممن يمتلكون قيمة صافية تتخطى مليون دولار – وهذا يعادل 41% من مليونيرات العالم ويزيد عن الدول الثماني التالية مجتمعة.

ومع ذلك، تمتلك سويسرا معظم المليونيرات بالنسبة لنصيب الفرد: أي أن قرابة 12% من الأشخاص البالغين داخل الدولة من المليونيرات، أو واحداً من بين كل 8.6 فرداً.

ولا يعتبر عدد المليونيرات بالضرورة مؤشراً على ثراء الدولة. فعلى الرغم من أن الولايات المتحدة تستحوذ على معظم المليونيرات بفارق هامشي، فإن متوسط قيمة الثروة التي يمتلكها الأشخاص البالغون تصل إلى 44.977 دولار فقط. ومن بين الدول الثماني عشرة التي يزيد فيها عدد المليونيرات عن مائتي ألف مليونير، فإن متوسط قيمة الثروة يعتبر أقل من جميع الدول عدا ألمانيا (42,833 دولار) والسويد (39,692 دولار) والصين (4,885 دولار).

وفيما يلي، صنف موقع Business Insider الدول الثماني عشرة التي تحوز عدداً أكثر من المليونيرات – ممن تزيد ثرواتهم عن مليون دولار، بما في ذلك المليارديرات – وذلك بالاعتماد على التقرير السنوي للثراء الصادر عن مصرف كريدي سويس (يمكنك قراءة التقرير كاملاً من هنا). كما قمنا بإضافة عدد سكان الدول ومتوسط قيمة الثروة بهدف المقارنة.

18- النمسا

عدد المليونيرات: 217,000 مليونير

عدد السكان البالغين: 6,84 مليون شخص

متوسط الثروة بالنسبة لكل شخص بالغ: 52,519 دولاراً

17- الدنمارك

عدد المليونيرات: 240,000 مليونير

عدد السكان البالغين: 4,24 مليون شخص

متوسط الثروة بالنسبة لكل شخص بالغ: 52,279 دولاراً

16- السويد

عدد المليونيرات: 285,000 مليونير

عدد السكان البالغين: 7,41 مليون شخص

متوسط الثروة بالنسبة لكل شخص بالغ: 39, 692 دولاراً

15- هولندا

عدد المليونيرات: 287,000 مليونير

عدد السكان البالغين: 13.08 مليون شخص

متوسط الثروة بالنسبة لكل شخص بالغ: 81,118 دولاراً

14- بلجيكا

عدد المليونيرات: 307,000 مليونير

عدد السكان البالغين: 8,47 مليون شخص

متوسط الثروة بالنسبة لكل شخص بالغ: 154,815 دولاراً

13- تايوان

عدد المليونيرات: 356,000 مليونير

عدد السكان البالغين: 18,51 مليون شخص

متوسط الثروة بالنسبة لكل شخص بالغ: 63,134 دولاراً

12- إسبانيا

عدد المليونيرات: 386,000 مليونير

عدد السكان البالغين: 37,79 مليون شخص

متوسط الثروة بالنسبة لكل شخص بالغ: 56,500 دولار

11- كوريا الجنوبية

عدد المليونيرات: 679,000 مليونير

عدد السكان البالغين: 39,26 مليون شخص

متوسط الثروة بالنسبة لكل شخص بالغ: 64,636 دولاراً

10- سويسرا

عدد المليونيرات: 716,000 مليونير

عدد السكان البالغين: 6,19 مليون شخص

متوسط الثروة بالنسبة لكل شخص بالغ: 244,002 دولار

9- أستراليا

عدد المليونيرات: 1,060,000 مليونير

عدد السكان البالغين: 17,12 مليون شخص

متوسط الثروة بالنسبة لكل شخص بالغ: 162,815 دولاراً

8- كندا

عدد المليونيرات: 1,117,000 مليونير

عدد السكان البالغين: 28 مليون شخص

متوسط الثروة بالنسبة لكل شخص بالغ: 96,664 دولاراً

7- إيطاليا

عدد المليونيرات: 1,132,000 مليونير

عدد السكان البالغين: 49,3 مليون شخص

متوسط الثروة بالنسبة لكل شخص بالغ: 104,105 دولار

6- الصين

عدد المليونيرات: 1,590,000 مليونير

عدد السكان البالغين: 1,023 مليون شخص

متوسط الثروة بالنسبة لكل شخص بالغ: 4,885 دولار

5- فرنسا

عدد المليونيرات: 1،617,000 مليونير

عدد السكان البالغين: 48,66 مليون شخص

متوسط الثروة بالنسبة لكل شخص بالغ: 99,923 دولاراً

4- ألمانيا

عدد المليونيرات: 1,637,000 مليونير

عدد السكان البالغين: 67,07 مليون شخص

متوسط الثروة بالنسبة لكل شخص بالغ: 42,833 دولاراً

3- المملكة المتحدة

عدد المليونيرات: 2,225,000 مليونير

عدد السكان البالغين: 48,99 مليون شخص

متوسط الثروة بالنسبة لكل شخص بالغ: 107,865 دولاراً

2- اليابان

عدد المليونيرات: 2,826,000 مليونير

عدد السكان البالغين: 104,22 مليون شخص

متوسط الثروة بالنسبة لكل شخص بالغ: 120,493 دولاراً

1- الولايات المتحدة

عدد المليونيرات: 13,554,000 مليونير

عدد السكان البالغين: 245,97 مليون شخص

متوسط الثروة بالنسبة لكل شخص بالغ: 44,977 دولاراً

من جهة أخرى، أدرجت مجلة فوربس الأميركية في قائمتها لأثرياء العالم لعام 2017، أسماء 6 مليارديرات مصريين يبلغ إجمالي ثرواتهم 17 مليار دولار.

وتعادل ثروة المصريين الستة، نحو 65% من إجمالي الاحتياطي الأجنبي للبلاد البالغ قيمته 26.5 مليار دولار أميركي.



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