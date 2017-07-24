إجلاء ركاب من سفينة رحلات في نهر الدانوب بعد حريق on July 24, 2017

قالت خدمة الإطفاء النمساوية إن نحو 200 راكب وطاقم سفينة رحلات في نهر الدانوب جرى إجلاؤهم من السفينة اليوم الاثنين عندما شب حريق على متنها.

وقال متحدث باسم إدارة الإطفاء إن الركاب، الذين كانوا في رحلة على متن سفينة الرحلات الألمانية إيه-روسا من لينتس إلى بودابست، نقلوا إلى سفينة قريبة بعدما شب الحريق قرب إحدى قرى ولاية النمسا السفلى. ولم يصب أحد بسوء.

وكافحت 12 عربة إطفاء وعدد من القوارب مع نحو 150 رجل إطفاء الحريق ونجحوا في السيطرة عليه بعد ساعتين.

وذكر متحدث باسم الصليب الأحمر أن خمسة من أفراد طاقم السفينة حاولوا إطفاء الحريق عولجوا من أعراض استنشاق الدخان في المستشفى.

وأفاد المتحدث باسم إدارة الإطفاء بأنه لم يتضح بعد سبب الحريق لكنه شب في البداية على ما يبدو قرب المكان المخصص للألعاب الرياضية على السفينة.

وقالت متحدثة باسم الشركة المشغلة للسفينة إنها ليست لديها معلومات عن جنسيات الركاب لكنها أكدت أنهم جميعاً بصحة جيدة.

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