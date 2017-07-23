عشرات القتلى والجرحى بشاحنة في تكساس on July 23, 2017

عثرت السلطات الأميركية، الأحد، على عشرات القتلى والجرحى في شاحنة موجودة بموقف للسيارات في سان أنطونيو بولاية تكساس، في جريمة قد تكون متعلقة بتهريب البشر.

وأوضح قائد شرطة سان أنطونيو، وليام مكمانوس، وقائد جهاز الإطفاء تشارلز هود، أن 8 قتلى كانوا داخل الشاحنة، بالإضافة إلى 28 جريحا، إصابات 20 منهم خطيرة.

كما أشاروا إلى أنه تم توزيع الجرحى على 7 مستشفيات لعلاجهم.

وقال مكمانوس إن تسجيلات المتجر الأمنية كشفت وصول سيارات لاصطحاب بعض ركاب المقطورة الذين كانوا بخير، مضيفا: “إننا نحقق في جريمة تهريب بشر هذا المساء”.

ولم يتضح على الفور عدد الافراد الذين تمكنوا من مغادرة الشاحنة على قيد الحياة، بحسب مكمانوس.

يذكر أن سان أنطونيو تقع على بعد ساعات بالسيارة من حدود ولاية نويفو ليون المكسيكية.

م . م

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