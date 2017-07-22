تعليق رأس خنزير على باب مسجد في فرنسا on July 22, 2017

فوجئ مسلمون فرنسيون، فجر السبت، عند ذهابهم إلى مسجد حيهم في منطقة بون دو بوفوازان، بوجود رأس خنزير مُثبت على الباب الخارجي للمسجد، وفق ما نقلت صحيفة لودفيوني الفرنسية.

ونقلت الصحيفة أن المصلين الذين وصلوا إلى المسجد فجراً لأداء صلاتهم، فوجئوا بوجود رأس خنزير مُثبت على الباب الخارجي، في الحي الذي يحتضن جالية مسلمة تعتبر من أهم الجاليات المسلمة عدداً في مقاطعة إيزار، جنوب شرق فرنسا.

وبادر المصلون بالاتصال بالدرك، في المنطقة، الذي فتح تحقيقاً فورياً في الحادثة التي تعرض لها المسجد، بعد اعتداء سابق على المسجد نفسه، وكتابة عبارات معادية للإسلام والمسلمين، ورسم صلبان معقوفة في إشارة إلى النازية.

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