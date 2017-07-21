أردوغان: ألمانيا لن تخيفنا بـ”تهديداتها” ولا يوجد قوّة بإمكانها تشويه صورة تركيا on July 21, 2017

أعلن الرئيس التركي رجب طيب اردوغان الجمعة 21 يوليو/تموز 2017، ان بلاده لن تخيفها “تهديدات” المانيا، وذلك في اوج توتر العلاقات بين البلدين مدافعا عن استقلالية القضاء التركي في مواجهة انتقادات برلين.

وقال اردوغان “لا يمكنهم اخافتنا بهذه التهديدات” ان القضاء التركي مستقل أكثر مما هو القضاء في ألمانيا.

وأضاف تعليقا على اتهامات الحكومة الألمانية لبلاده، إنه لا توجد قوة بإمكانها تشويه صورة تركيا “هناك محاولات لممارسة الضغوط على الشركات الألمانية(في تركيا) عبر دعايات مغرضة”، مشدداً أنه “على الحكومة الألمانية التي تأوي إرهابيين فارين من تركيا”.

وأضاف: “هذا الأمر (تصريح الوزيرة الألمانية) لا يليق بالسياسة ولا بشخصية سياسية”.

وأكد أردوغان أن بلاده “ملتزمة بحماية الشركات الألمانية في المستقبل، كما فعلت في الماضي، وليس بمقدور ألمانيا والعالم أجمع تشويه صورة تركيا”.

إلى ذلك أبلغت ألمانيا مواطنيها، الخميس، توخي الحذر عند السفر إلى تركيا، وهددت باتخاذ إجراءات قد تعيق الاستثمارات الألمانية بتركيا، في مؤشر على ازدياد غضبها من أنقرة؛ بسبب اعتقال النشطاء.

إلى ذلك، نقلت صحيفة بيلد الألمانية واسعة الانتشار، عن مصادر حكومية، قولها إن ألمانيا جمدت مشروعات تسليح مع تركيا، وسط تصاعد التوتر بين البلدين العضوين في حلف شمال الأطلسي.

وقالت “بيلد” إن هذا الإجراء يمس مشروعات أسلحة مقبلة وأخرى جارية بالفعل. ورفضت الحكومة الألمانية التعليق على تقرير” بيلد”.



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