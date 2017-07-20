السناتور الاميركي جون ماكين مصاب بسرطان في الدماغ on July 20, 2017



واشنطن -(أ ف ب) – أعلن مكتب السناتور الاميركي جون ماكين الاربعاء ان أسير الحرب السابق والمرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية في 2008 مصاب بسرطان في الدماغ.

وقال مستشفى “مايو كلينيك” في بيان نشره مكتب ماكين ان السناتور الجمهوري (80 عاما) خضع الاسبوع الماضي لعملية جراحية لازالة خثرة دموية فوق عينه اليسرى وقد اظهرت الفحوصات ان “الخثرة الدموية مرتبطة بورم دماغي أولي يعرف باسم الورم الأرومي الدبقي”، وهو أحد انواع سرطان الدماغ.

وأضاف البيان ان “السناتور وعائلته يراجعان الخيارات العلاجية” المتاحة، مشيرا الى ان الخيار العلاجي الانجع قد يكون مزيجا من العلاج الكيميائي والعلاج بالاشعة.

وماكين الذي عانى في العقدين الفائتين من سرطان الخلايا الصبغية (الميلانوما) يخلد للراحة في منزله في اريزونا منذ مغادرته المستشفى.

واكد بيان المستشفى ان “اطباء السناتور يقولون انه يتعافى من العملية +بطريقة مذهلة+ وان حالته الصحية العامة ممتازة”.

وفور الاعلان عن اصابة ماكين بالسرطان انهالت رسائل الدعم والتعاطف مع رجل انتخب سناتورا للمرة الاولى في 1986 ولم يخسر مقعده في مجلس الشيوخ ابدا مذاك.

وفي تغريدة على تويتر قال الرئيس السابق باراك اوباما الذي هزم السناتور الجمهوري في انتخابات 2008 ان “جون ماكين بطل اميركي وأحد المحاربين الاكثر شجاعة الذين اعرفهم. السرطان لا يعرف مع من يتعامل. اجعل حياته جحيما يا جون”.

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