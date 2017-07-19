روسيا تضرب شهود يهوه… مصادرة الممتلكات ومنع ممارسة الطقوس on July 19, 2017

روسيا/ أليتيا (aleteia) رفضت محكمة روسيا العليا طعناً قدمه شهود يهوه ضد قرار صدر هذه السنة يمنع الجماعة من ممارسة طقوسها والتواجد في البلاد.

وكانت المحكمة العليا قد أصدرت قراراً في ابريل تؤكد من خلاله ان شهود يهوه منظمة متطرفة وعليها ان تغلق ٣٩٥ مركزاً لها ومقرها في سان بطرسبرج. وتدعي الجماعة انها تضم ١٧٠ ألف عضوا في روسيا.

وسيكون الآن على المجموعة تسليم جميع ممتلكاتها للحكومة الروسيّة.

وقال المتحدث باسم شهود يهوه في بيان ان ما حصل “يبعث بالقلق إذ ان عناصر قويّْة في السلطة الروسيّة لا تزال تصنف منظمتنا بالمتطرفة.

ومن المتوقع ان تطعن المنظمة بالقرار أمام المحكمة الأوروبيّة لحقوق الانسان.

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