السجن مدى الحياة لشاب خطط لهجوم في اوكسفورد ستريت وعلى حفلة لالتون جون on July 4, 2017

حكم على شاب في التاسعة عشرة بالسجن مدى الحياة مع امكانية الافراج عنه بعد 16 سنة، بعدما ادانته محكمة في لندن بتهمة التحضير لتفجيرات تطال شارع اوكسفورد ستريت التجاري وحفلة للمغني التون جون. وكان هارون سيد وهو من غرب لندن قرر في نيسان/ابريل الماضي الاعتراف امام محكمة اولد بايلي بتهمة “التحضير لاعمال ارهابية” بين نيسان/ابريل وايلول/سبتمبر 2016. وكان الشاب ينوي مهاجمة الشارع التجاري الرئيسي في العاصمة البريطانية فضلا عن حفلة لالتون جون في 11 ايلول/سبتمبر في هايد بارك في ذكرى مرور 15 عاما على اعتداءات نيويورك وواشنطن. وفُضح امره عندما ظن انه يتوجه الى متطرف اخر عبر الانترنت كان في الحقيقة عنصرا من الاجهزة الامنية البريطانية. واوضحت الشرطة في نيسان/ابريل ان “هارون سيد اقر بانه حاول الحصول على سلاح رشاش ومسدسات وسترة للعمليات الانتحارية وقنبلة”. واوضحت “كان له طلب خاص بالنسبة للقنبلة اذ ارادها ان تكون محشوة بالمسامير ليفجرها في مكان مكتظ في اوكسفورد ستريت”. في حزيران/يونيو 2016 حكم على شقيقه نادر سيد بالسجن مدى الحياة مع امكانية الافراج عنه بعد 15 عاما، لإدانته بتهمة التحضير لعملية قطع رأس في 12 تشرين الثاني/نوفمبر 2014 ليقلد بذلك ما حصل للجندي لي ريغبي في ايار/مايو 2013 في جنوب لندن.

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