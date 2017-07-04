متحدث باسم الجيش الأميركي: كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا متوسط المدى وليس صاروخا باليستيا عابرا للقارات

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الجيش الأميركي: كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا متوسط المدى وليس صاروخا باليستيا عابرا للقارات on July 4, 2017

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