18 قتيلا باحتراق حافلة سياحية في جنوب ألمانيا on July 3, 2017

قضت النيران بالكامل على حافلة سياحية الإثنين في حادث سير بجنوب المانيا، أدى إلى مقتل 18 شخصا بعد أن حاصرتهم النيران وجرح 30 آخرين في أحد أسوأ حوادث السير في أوروبا في السنوات الأخيرة.

وقالت شرطة مقاطعة بافاريا ونيابة هوف (جنوب غرب) في بيان مشترك، إن “ركاب الحافلة ال18 الذين اعتبروا في عداد المفقودين لقوا حتفهم”.

وأوردت السلطات أن شخصين في حال الخطر الشديد وثمة إصابات بالغة في صفوف الجرحى ال28 الآخرين. وتراوح أعمار القتلى وهم رجال ونساء بين 41 و81 عاما.

وبعد وصوله إلى حطام الحافلة المحترقة التي تجمع حولها نحو 250 مسعفا وشرطيا وطبيبا شرعيا، أوضح وزير النقل الكسندر دوبرينت أن “الحرارة كانت شديدة الى درجة لم يبق شيء من” الحافلة. واضاف “امكن التعرف فقط على الهيكل الفولاذي. يمكن تصور ماذا يعني ذلك للركاب”.

وكان في الحافلة سائقان و46 مسنا اتوا من منطقة ساكس في شرق البلاد. وتوزع الجرحى في مستشفيات الجوار.

وكان المسعفون اعتقدوا أولا أن الركاب ال18 الذين اعتبروا مفقودين تمكنوا من الفرار وسط حال من الهلع في الغابات المجاورة. لكن عمليات البحث لم تسفر عن شيء ما عزز المخاوف من مقتلهم جميعا.

وأعلن وزير الداخلية في مقاطعة بافاريا يواكيم هيرمان فتح تحقيق لتحديد أسباب احتراق الحافلة بهذه السرعة.

ووقع الحادث بالقرب من مونشبورغ في منطقة حرجية وجبلية على حدود مقاطعتي بافاريا وتورينجيا القريبة من الحدود التشيكية ما أدى الى قطع الطريق السريع “ايه 9” في الاتجاهين.

والحافلة التي وضعت قيد الخدمة قبل ثلاثة أعوام فقط وخضعت للصيانة في نيسان/أبريل، كانت غادرت لاوبو في ساكس متوجهة إلى بحيرة في ايطاليا، وفق ما قال مالكها لصحيفة اقليمية.

وقالت السلطات الإقليمية في ساكس، إن السائق يمارس عمله منذ أكثر من عشرة أعوام في شركة النقل.

وأعربت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل عن “عميق حزنها” اثر الحادث، بحسب الناطق باسمها شتيفان شيبرت الذي أعلن تضامن المستشارة مع “الضحايا واقربائهم والمصابين”.

وقال مسؤول الاتحاد الألماني لاجهزة الاطفاء هارتموت زيبس وممثله في بافاريا الفونس فاينزيرل ان عناصر الأطفاء “مدربون على حالات استثنائية” ولكن “نامل في أن يتمكنوا من استيعاب هذه المشاهد الرهيبة”، مؤكدين أن المأساة قاسية جدا.

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