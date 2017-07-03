وفاة طالب سعودي بالولايات المتحدة دهسا هو حسين آل حمزة on July 3, 2017



أكدت مصادر، وفاة طالب سعودي هو حسين آل حمزة، الذي يدرس في إحدى جامعات ولاية بورتلاند الأمريكية، أمس الأحد، إثر تعرضه لحادث دهس، فيما فتحت السلطات الأمريكية تحقيقات موسعة بشأن الحادث.

وأوضحت المصادر أن آل حمزة أصيب بجراح خطيرة، بسبب تعرضه لحادث دهس بسيارة في أحد الطرق لينقل على أثره إلى أحد المستشفيات ويتوفى فيه متأثرا بجراحه، موضحا أن الجهات المعنية تعمل على إنهاء الإجراءات الخاصة به لإرسال جثمانه خلال يومين لدفنه في مسقط رأسه بمحافظة القطيف.

وأضافت أن الفقيد كان مبتعثا منذ 3 سنوات وبقي له سنة واحدة لإنهاء دراسته في الولايات المتحدة والعودة إلى أرض الوطن، موضحةً أن سيرته كانت جيدة ويعد من الطلاب المتفوقين في مجال دراسته.

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