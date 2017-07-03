من طبيب إلى قاتل.. القصة الكاملة لمنفذ اعتداء “برونكس لبنان” on July 3, 2017

يبدو أن اليأس قادر على أن يضع نهاية مأساوية لحياة الأناس العاديين، هذا ما رأيناه عندما أطلق مسلح النار، الجمعة الماضية، في مستشفى رونكس لبنان، شمال نيويورك.

مطلق النار كان طبيبًا في نفس المستشفى قبل عامين فقط من تنفيذ الاعتداء، الذي أودى بحياة طبيبة وأصاب 6 آخرين، وفي النهاية أطلق الطبيب رصاصة الرحمة على رأسه لينهي بذلك مأساته الشخصية، بعد رحلة من التشرد والإدمان.

رسالة قبل الانتحار

تخرج الطبيب هنري بيلو في كلية الطب بمنطقة بحر الكاريبي عام 2010، وانتقل بيلو إلى مستشفي مركز برونكس لبنان عام 2014 ليعمل مضمداً، ولكنه تركها عام 2015 بسبب عزمهم على إقالته.

وفي يوم الحادث دخل بيلو المستشفى متخفٍ في زي طبيب، وأطلق النار بشكل عشوائي، ما أسفر عن مقتل طبيبة وإصابة 6 آخرين، قبل أن يقدم على الانتحار بتصويب رصاص البندقية على رأسه.

وبحسب صحيفة “ديلي نيوز” بنيويورك أرسل دكتور بيلو رسالة إلكترونية إلى الصحيفة قبل ساعتين من ارتكابه الحادث.

وجاء في الرسالة تأكيد منه على أن المستشفى أنهت ترقيته إلى ترخيص طبيب كامل، وأشار بيلو إلى أن المستشفى بررت له هذا القرار لأنه “يعيش معزولاً مع نفسه”، ثم ذكرت له سببًا آخر لإنهاء ترخيصه، وهو تورطه في مشادة كلامية مع إحدى الممرضات.

لم تكترث الصحيفة لهذه الرسالة لأنها لم تكن تحمل أي تهديدات واضحة، ولكن بعد وقوع الحادث أشار عدد من أطباء المستشفى إلى أن بيلو لم يكن كثير الثرثرة.

وبحسب “أسوشيتد برس” أشار الطبيب ديفيد لازالا، وهو أحد الأطبال بالمستشفى، إلى أن بيلو كان عدوانياً للغاية، وأضاف: “استلمت من بيلو رسالة إلكترونية عقب رحيله من المستشفى، وكانت تتضمن تهديداً ووعيداً”.

وبعد قيام الشرطة بالعديد من التحقيقات، اكتفت أن رحيل بيلو من المستشفى جاء على إثر اتهامه بالتحرش الجنسي في مكان العمل، وهذا الحادث جعل الشرطة تطلع على ملف بيلو الأسود.

مسيرة التشرد بالبالطو الأبيض

أكدت صحيفة “نيويورك تايمز” أن بيلو كان صاحب شخصية متوترة، وكان يعاني دائماً من مشاكل مالية.

وذكرت التحقيقات أن آخر عنوان معروف لبيلو قبل انتحاره كان مأوى للمشردين يديره مستشفى بيليفو في شارع 30 الشرقي في نيويورك، وهذا دل على الأزمة المالية التي عانى منها الطبيب المنتحر.

وذكر بعض المقربون له أنه وصل المأوى في مارس الماضي وكان معروفاً بزيه الأنيق ونظارته الباهرة، وكما أكد عدد من سكان المنطقة أنهم شاهدوه يدور حول محيط المستشفى قبل أسبوع من الحادث.

لم تكن هذه المرة الأولى التي يسكن فيها الطبيب المنتحر في ملاجئ التشرد، ففي عام 2014 عاش بيلو في مركز بويري للرجال بمنهاتن، وهو مركز للمشردين السابقين من الرجال الذين يعانون من إدمان المخدرات.

ولكن المثير للجدل أن بيلو خلال فترة عمله في المستشفى انتقل للعيش في شقة صغيرة بشارع إيست سيكوند في إيست فيلديج، وأكدت إحدى جاراته أنه كان رجلاً لطيفاً للغاية ومتعاوناً إلى أقصى الحدود.

هذا التناقض الشديد في شخصية الطبيب المنتحر جعلت الشرطة تخوض في تحقيقاتها لمعرفة السيرة الذاتية لبيلو.

إدمان واعتداءات جنسية واسم مزيف

بحسب موقع “العربية نت” أعلى درجة مهنية حصل عليها بيلو كانت تخرجه في كلية الطب بجامعة روس في دومينيكا والتي اشتهرت بسمعتها بقبول طلبة لا يقبلون في كليات الطب في الولايات المتحدة.

وذكرت التحقيقات أن الاسم الحقيقي للطبيب بيلو هو “هنري ويليامز أوبوتيتوكودو” وقد عاش في كاليفورنيا في الفترة بين 1991 وحتى 2006، وفي عام 2000 أشهر الطبيب المنتحر إفلاسه عندما كان في نهاية العشرينات.

في عام 2004 أُلقي القبض على الطبيب المنتحر بتهمة الاعتداء الجنسي، وقالت المجني عليها إن الطبيب حاول الاعتداء عليها في شارع بليكر في مانهاتن.

وبحسب سجلات المحكمة اعترف الطبيب بجريمته، وحُكم عليه بالخدمة المجتمعية ولكن تم إسقاط التهمة الجنائية بشأنه لاحقاً، وهذا يفسر سبب عدم اكتشاف هذه الشيء أثناء فحص الخلفية الجنائية التي أجرتها مستشفى برونكس لبنان أثناء تعيينه.

أما عن كونه قد تعافى من إدمان المخدرات من عدمه، لم تجد الشرطة ما يثبت هذا الأمر، ولكن أقر جيرانه أنه كان دائماً مشغول البال.

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