قطار يخرج عن القضبان بولاية واشنطن on July 3, 2017

قالت هيئة السكك الحديدية إن قطار ركاب يتبع شركة القطارات الأمريكية (أمتراك) خرج عن القضبان يوم الأحد قرب بوجيت ساوند بولاية واشنطن مما أسفر عن إصابة عدد من الركاب.

وقالت الشركة إن قاطرة وعربة أمتعة القطار رقم 506 على خط أمتراك كاسكادس بين فانكوفر وكولومبيا البريطانية ويوجين بولاية أوريجون خرج عن القضبان عند جسر خليج تشامبرز في ستيلاكوم بولاية واشنطن إلى الجنوب من تاكوما.

وأضافت الشركة في بيان أنها فتحت تحقيقا في الحادث الذي وقع في الساعة الثانية والنصف مساء بالتوقيت المحلي.

وأوضحت أن عدد ركاب القطار 267 وأن عددا منهم تعرض لإصابات طفيفة.

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