عاجل: إصابات بدهس سيارة عددا من المشاة شرق بوسطن on July 3, 2017



عاجل: إصابات نتيجة دهس سيارة عددا من المشاة شرق بوسطن بالولايات المتحدة.، وقالت شرطة ماساتشوستس ان سيارة دهست عددا ن المارة قرب مطار لوجان.

وافادت صحيفة “ميرور” البريطانية بأن سيارة قامت منذ قليل بدهس عدد من المارة بالقرب من مطار بوسطن بولاية ماساتشوسيتس الأمريكية، ما أسفر عن وقوع عدة إصابات.

ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية “بي.بي.سي” عن الشرطة الأمريكية قولها إن سيارة دهست عدد من المارة بمطار “لوجان بوسطن”، ما أسفر عن وقوع عدة إصابات خطيرة، بينـمـــا حيث قد أوْرَدَت صحيفة “بوسطن جلوب” الأمريكية أن عدد الإصابات وصل حتى الآن إلى 9.

وقد قامت بنشر قناة “إن.بي.سي نيوز” الأمريكية صورة من موقع الحادث، تظهر فيها سيارة “أجرة” وهي محطمة بجدار أحد مباني المطار.

عاجل: إصابات نتيجة دهس سيارة عددا من المشاة شرق بوسطن بالولايات المتحدة

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