إصابة 8 بإطلاق نار أمام مسجد في أفينيون الفرنسية on July 3, 2017

أصيب 8 أشخاص بينهم طفلة بجروح إثر إطلاق نار أمام مسجد فى أفينيون فى جنوب شرق فرنسا، مساء الأحد، وفق ما أعلنت النيابة العامة التى استبعدت فرضيّة العمل الإرهابى.

واستناداً إلى الأدلة الأولى التى جُمعت فى المكان، فإنّ شخصين على الأقلّ خرجا من سيارة بالقرب من المسجد نحو الساعة 22,30 بالتوقيت المحلى وأطلقا النار، بحسب النيابة العامة التى أشارت إلى أنّ أحدهما استخدم بندقية صيد.

وأكّدت النيابة العامة أنّ حياة الجرحى الثمانية ليست فى خطر، وتابعت “ما علمناه الليلة هو أنّ المسجد لم يكُن مستهدفاً، وأضافت النيابة العامة أنّ “الأحداث حصلت فى الشارع حيث يقع المسجد، لكن ليست هناك أى علاقة” لما حدث بهذا الصرح الديني، مستبعدةً فرضية العمل الإرهابي.

وبحسب الشهادات، فإنّ أربعة رجال مقنّعين كانوا داخل السيارة، وقد كُلّفت الشرطة القضائية إجراء تحقيق، يأتى ذلك بعد أيّام على محاولة رجل صدم مصلّين لدى خروجهم الخميس من مسجد كريتاى فى ضاحية باريس، من دون سقوط جرحى. وقد اعتُقل مساء اليوم نفسه فى منزله.



وقالت النيابة لوكالة فرانس برس إنّ الرجل (43 عاما) “يعانى مشاكل نفسيّة، وقد نُقل إلى المستشفى مرّتين فى 2006 و2007 لإصابته بفصام فى الشخصية. ويخضع حالياً لعلاج بالأدوية”.وبعد إقدام رجل على دهس مجموعة من المسلمين بشاحنته خلال خروجهم من مسجد فينسبورى بارك فى لندن، فى 19 يونيو، شعر المسلمون فى فرنسا بأنهم مستهدفون أيضاً وطالب عدد من ممثليهم السلطات الفرنسية بـ”تعزيز حماية أماكن العبادة”.

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