مصرع 10 وإصابة 12 آخرين فى حادث مرورى مروع بروسيا on July 2, 2017

لقى 10 أشخاص مصرعهم وأصيب 12 آخرون بجروح فى حادث اصطدام شاحنة بحافلة فى جمهورية تتارستان الروسية، حسبما أفادت وزارة الداخلية.

وقال متحدث باسم الداخلية إنه “حسب المعلومات الأولية، أسفر حادث اصطدام شاحنة بحافلة عن مصرع 10 أشخاص”، مضيفا أن 12 آخرين أصيبوا بجروح.

وكانت الحافلة فى طريقها من مدينة سامارا إلى مدينة إيجيفسك، وذكرت مديرية الطوارئ المحلية فى وقت سابق عن مصرع 7 أشخاص وإصابة 11 بجروح، وتم نقل كل المصابين إلى مستشفى محلي.

وجاء فى بيان لمديرية الطوارئ أنه “عند الساعة 00:40 بتوقيت موسكو، يوم 2 يوليو ورد نبأ وقوع حادث مرورى على بعد 9 كيلومترات عن مدينة زاينسك لشاحنة “كاماز” وحافلة ركاب “نيوبلان”، حيث انقلبت الحافلة على الطريق ونشوب حريق بعد ذلك، وتم إخماد الحريق، ويشارك فى عملية الإغاثة 35 شخصا و10 قطع من المعدات.

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