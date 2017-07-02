صحيفة أمريكية ترد على ترامب بمقال من 3 كلمات.. ما هي؟ on July 2, 2017

كتبت صحيفة “واشنطن بوست” مقالا من ثلاث كلمات ردت فيه على “الإساءة” التي وجهها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لمذيعة تلفزيونية.

واختصرت الصحيفة المقال كاملا في ثلاث كلمات: “توقف، فقط توقف!”.

وهاجم ترامب مذيعة تلفزيونية بشكل شخصي للغاية، أول أمس الخميس، واصفا إياها بأنها “مجنونة”، وزعم أنها كانت تنزف في وقت ما بسبب عملية تجميل لوجهها، في تعليقات على “تويتر” لاقت انتقادات شديدة حتى من الجمهوريين.

وكثيرا ما يندد ترامب بما يصفها بـ”الأخبار المزيفة” في الإعلام الأمريكي، وانتقد هذا الأسبوع شبكة “سي إن إن” وصحيفتي “نيويورك تايمز” و”واشنطن بوست”.

وهاجم ترامب الخميس جو سكاربورو وميكا بريجنسكي مقدمي برنامج “مورنينغ جو” على شبكة “إم إس.إن بي سي”.

ووصف الرئيس الجمهوري بريجنسكي، وهي صحفية وابنة مستشار البيت الأبيض السابق للأمن القومي زبغنيو بريجنسكي، بأنها “ميكا المجنونة البليدة”، وقال إنها “كانت تنزف بشدة بسبب عملية تجميل لوجهها” عندما زارت أحد منتجعاته خلال عطلة رأس السنة.

وأشار إلى سكاربورو، وهو عضو جمهوري سابق في الكونغرس، بأنه “جون المعتوه”.

والمعروف عن ترامب أنه يتحدث بكثافة على “تويتر”، وتتضمن تغريداته الهجوم بشكل ساخر على منتقديه ومنافسيه، لكن تغريداته اليوم لاقت رد فعل قويا.

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