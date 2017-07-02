إسرائيل تعتقل برلمانيةً فلسطينية.. تنتمي لأكبر فصائل منظمة التحرير on July 2, 2017

قالت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أن القوات الإسرائيلية اعتقلت عدداً من كوادرها، فجر الأحد 2 يوليو/تموز 2017، من بينهم خالدة جرار النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني.

وأضافت الجبهة وهي ثاني أكبر فصائل منظمة التحرير الفلسطينية في بيان أن الاعتقالات شملت إضافة إلى جرار “الناشطة النسوية ختام السعافين والأسير المحرر إيهاب مسعود وعدداً من الناشطين”.

وقال أفيخاي أدرعي الناطق باسم الجيش الإسرائيلي “خالدة جرار اعتقلت في أعقاب تورطها بنشاطات إرهابية في إطار تنظيم الجبهة الشعبية دون علاقة كونها في المجلس التشريعي”.

وأضاف في تغريدة على تويتر “خلال ساعات الليلة الماضية اعتقلت قوات الأمن 9 فلسطينيين من منطقة يهودا والسامرة (الضفة الغربية) يشتبه بضلوعهم بنشاطات إرهابية”.

وجرار عضو الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، أحد فصائل منظمة التحرير الفلسطينية، وتعد من أبرز قيادات الجبهة، وأسيرة محررة، وناشطة بقضايا المعتقلين.

سبق وأن اعتقلت القوات الإسرائيلية خالدة جرار في عام 2015 وأمضت عاماً ونصف العام في السجن.

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