17 مصاب إثر إطلاق نار في ملهى ليلي بأركنساس الأمريكية

الأناضول: أصيب 17 شخصاً على الأقل، فجر السبت، إثر إطلاق نار في ملهى ليلي بمدينة “ليتل روك” بولاية أركانساس، جنوب شرقي الولايات المتحدة الامريكية.
وقال كينتون باكنر، قائد شرطة ليتل روك، في بيان على تويتر، إن “إطلاق النار حدث في ساعة مبكرة من صباح اليوم، وأسفر عن إصابة 17 شخصاً”.
وأضافت الشرطة أن “أصغر المصابين يبلغ 16 عاماً”.
تجدر الإشارة أن هناك نحو 300 مليون سلاح (مسدس) في الولايات المتحدة التي يبلغ عدد سكانها 321.4 مليون نسمة، وفق إحصاء لعام 2015.
ووفق بيانات وزراة العدل الامريكية عام 2016، قُتل نحو 13 ألف 286 شخصاً في الولايات المتحدة خلال عام 2015 في جرائم لإطلاق النار، بينما تعرض 26 ألف و819 شخصاً للإصابة.
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