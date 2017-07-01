17 مصاب إثر إطلاق نار في ملهى ليلي بأركنساس الأمريكية on July 1, 2017

الأناضول: أصيب 17 شخصاً على الأقل، فجر السبت، إثر إطلاق نار في ملهى ليلي بمدينة “ليتل روك” بولاية أركانساس، جنوب شرقي الولايات المتحدة الامريكية.

وقال كينتون باكنر، قائد شرطة ليتل روك، في بيان على تويتر، إن “إطلاق النار حدث في ساعة مبكرة من صباح اليوم، وأسفر عن إصابة 17 شخصاً”.

وأضافت الشرطة أن “أصغر المصابين يبلغ 16 عاماً”.



التعليقات

واستبعدت شرطة “ليتل روك” أن يكون الحادث ناتج عن “دوافع إرهابية”، أذ أرجعت إطلاق النار على المتواجدين إلى نشوب خلاف بين رواد الملهى.تجدر الإشارة أن هناك نحو 300 مليون سلاح (مسدس) في الولايات المتحدة التي يبلغ عدد سكانها 321.4 مليون نسمة، وفق إحصاء لعام 2015.ووفق بيانات وزراة العدل الامريكية عام 2016، قُتل نحو 13 ألف 286 شخصاً في الولايات المتحدة خلال عام 2015 في جرائم لإطلاق النار، بينما تعرض 26 ألف و819 شخصاً للإصابة.