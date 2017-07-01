إسبانيا: توقيف سوري بتهمة القتال في سوريا on July 1, 2017

أعلنت إسبانيا السبت توقيف رجل سوري الأصل يحمل الجنسية الدنماركية في جنوب البلاد، للاشتباه بأنه قاتل في صفوف تنظيم داعش في سوريا.

وأوقف الرجل البالغ من العمر 29 عاماً في ملقة بالأندلس في جنوب إسبانيا عشية مسيرة ضخمة في مدريد للمطالبة بحقوق مثليي الجنس والمتحولين جنسياً، يتوقع أن يشارك فيها ما بين مليون ومليوني شخص بعد ظهر السبت وأحيطت بتدابير أمنية مشددة، بحسب ما أوضح منظمو تظاهرة “وورلد برايد” والسلطات.

وأفادت وزارة الداخلية في بيان أن الرجل “المولود في سوريا والدنماركي الجنسية قاتل على ما يبدو خلال سنتين على الأقل في بلاده الأصل، في صفوف تنظيم داعش الإرهابي”، مشيرة إلى أن الحرس المدني قام بتوقيفه.

ولم ترد أي تفاصيل حول المعلومات التي أثارت هذه الشبهات ويتحتم الآن على المحققين تحليل التجهيزات التي تم ضبطها لتوضيح “نوايا” المشتبه به في إسبانيا و”الاتصالات التي قد يكون أجراها”، وفق ما جاء في البيان.

وتم توجيه العملية انطلاقاً من المحكمة الوطنية المكلفة مسائل الإرهاب.

وكانت إسبانيا أوقفت في 21 يونيو (حزيران) 3 مغاربة في مدريد، يشتبه بأن أحدهم من عناصر تنظيم داعش وراجع كتيبات لتعلم كيفية تنفيذ عمليات إرهابية.

غير أن قائد الشرطة الوطنية في منطقة مدريد خيرمان كاستينيرا أوضح أمام الصحافيين أنه لدى التدقيق في “وثائقهم والأقراص الصلبة بحثاً عن أي إشارة إلى مسيرة وورلد برايد، لم نعثر على أي شيء”.

وتابع المسؤول: “ليس هناك خطر إرهابي محدد، بل تهديد عام”.

وبقيت إسبانيا التي فرضت فيها حال الإنذار من عمليات إرهابية بالدرجة 4 على سلم من 5 درجات، بمنأى حتى الآن عن اعتداءات تنظيم داعش التي استهدفت عواصم أوروبية أخرى مثل لندن وباريس وبروكسل وبرلين.

لكن مدريد شهدت عام 2004 الاعتداءات الإسلامية الأكثر عنفاً في أوروباً، وأوقعت 191 قتيلاً.

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