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إجلاء 1500 شخص بعد العثور على قنبلة حية جنوب شرق ألمانيا
on July 1, 2017
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قامت السلطات الألمانية بإجلاء نحو 1500 شخص من منازلهم بعد العثور على قنبلة حية تعود إلى فترة الحرب العالمية الثانية جنوب شرق ألمانيا.
وذكرت شبكة ” ايه بى سى نيوز” الإخبارية الأمريكية ، أن السلطات الألمانية قامت أيضا بنقل أكثر من 100 سجين إلى مكان غير معروف بعد اكتشاف هذه القنبلة في مدينة ” ريجنسبرج ” لوجودها على بعد عدة أمتار من مبنى السجن خلال اقامة مشروع للبناء.
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