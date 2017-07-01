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إجلاء 1500 شخص بعد العثور على قنبلة حية جنوب شرق ألمانيا

on July 1, 2017


قامت السلطات الألمانية بإجلاء نحو 1500 شخص من منازلهم بعد العثور على قنبلة حية تعود إلى فترة الحرب العالمية الثانية جنوب شرق ألمانيا.

وذكرت شبكة ” ايه بى سى نيوز” الإخبارية الأمريكية ، أن السلطات الألمانية قامت أيضا بنقل أكثر من 100 سجين إلى مكان غير معروف بعد اكتشاف هذه القنبلة في مدينة ” ريجنسبرج ” لوجودها على بعد عدة أمتار من مبنى السجن خلال اقامة مشروع للبناء.

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