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ترامب: جاكسون كان قادراً على منع الحرب الأهلية الأمريكية لو بقي رئيساً
on May 2, 2017
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أبدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منذ توليه منصبه انبهاراً بالرئيس الشعبوي أندرو جاكسون، الذي حكم الولايات المتحدة في القرن التاسع عشر، فعلق صورة له في المكتب البيضاوي وزار مزرعته في ولاية تنيسي ووضع إكليلاً من الزهور على قبره.
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