هزة أرضية بقوة 6.2 درجات في ألاسكا on May 1, 2017

واشنطن: اعلن المعهد الاميركي للدراسات الجيولوجية ان هزة ارضية بقوة 6.2 درجات على سلم ريختر سجلت صباح الاثنين في جنوب شرق الاسكا.

وقد تم تحديد مركز الهزة التي وقعت الساعة 12:31 ت غ على بعد 83 كلم شمال غرب محلة سكاجواي، وتلتها سلسلة من الهزات الارتدادية التي بلغت اقواها 5.2 درجات.

لم تتوافر على الفور معلومات عن اضرار محتملة او ضحايا. ويقع المعهد الاميركي للدراسات الجيولوجية في منطقة يوكون الكندية، في محمية طبيعية غير بعيدة من الحدود مع الاسكا. وأعيد النظر في قوة الهزة (6,5 درجات كما اعلن في البداية) وفي عمقه





واشنطن: اعلن المعهد الاميركي للدراسات الجيولوجية ان هزة ارضية بقوة 6.2 درجات على سلم ريختر سجلت صباح الاثنين في جنوب شرق الاسكا.

وقد تم تحديد مركز الهزة التي وقعت الساعة 12:31 ت غ على بعد 83 كلم شمال غرب محلة سكاجواي، وتلتها سلسلة من الهزات الارتدادية التي بلغت اقواها 5.2 درجات.

لم تتوافر على الفور معلومات عن اضرار محتملة او ضحايا. ويقع المعهد الاميركي للدراسات الجيولوجية في منطقة يوكون الكندية، في محمية طبيعية غير بعيدة من الحدود مع الاسكا. وأعيد النظر في قوة الهزة (6,5 درجات كما اعلن في البداية) وفي عمقه

التعليقات