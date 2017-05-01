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منظمة حقوقية تنتقد فشل ترامب في الضغط على دوتيرتي بشأن حقوق الإنسان

on May 1, 2017 0 Comment

ذكرت منظمة هيومان رايتس ووتش الحقوقية اليوم الإثنين، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان لابد أن يناقش انتهاكات حقوق الإنسان في الحملة التي يشنها الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي ضد المخدرات، خلال المكالمة التي جرت بينهما مطلع الأسبوع الجاري.

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