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» مصادر: نظام الدفاع الأمريكي ثاد بلغ قدرة تشغيل أولية في كوريا الجنوبية
مصادر: نظام الدفاع الأمريكي ثاد بلغ قدرة تشغيل أولية في كوريا الجنوبية
on May 1, 2017
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قال مسؤولون أمريكيون اليوم الإثنين، إن نظام الدفاعي الصاروخي الذي ينشره الجيش الأمريكي في كوريا الجنوبية، وصل إلى قدرة تشغيل أولية للتصدي لصواريخ كوريا الشمالية، لتمضي الولايات المتحدة بذلك في نشر النظام برغم اعتراضات قوية من الصين.
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