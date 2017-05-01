البيت الأبيض: ترامب سيواصل مناقشة النشاط الاستيطاني مع نتانياهو
on May 1, 2017
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قال البيت الأبيض اليوم الإثنين، “إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيواصل مناقشة النشاط الاستيطاني مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، وذلك عقب تقارير أفادت بأن إسرائيل تخطط لبناء 15 ألف وحدة استيطانية جديدة في القدس الشرقية”.
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