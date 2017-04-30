كوريا الشمالية تهدد بتدمير غواصة نووية أميركية on April 30, 2017

بعد أن نشرت الولايات المتحدة غواصة نووية وحاملة طائرات في المياه الكورية الجنوبية، وسط تصاعد التوترات بين الكوريتين، هددت كوريا الشمالية اليوم الأحد بتدمير الغواصة، متهمة أمريكا بتصعيد التهديد العسكري، حسبما ذكرته وكالة “يونهاب” الكورية الجنوبية للأنباء.

كما ذكر موقع “يوريمينزوكيري” الإخباري الدعائي الكوري الشمالي بحسب «24 الإماراتي»: “أنه في اللحظة التي تبدأ فيها حاملة الطائرات (يو إس إس ميتشجن) التحرك قليلًا، سيكون محكوم عليها بمواجهة المصير البائس لأن تصبح شبحًا تحت الماء، دون أن تتمكن من الوصول إلى السطح”.

وأضاف الموقع الإخباري: “يستهدف الانتشار المسلح للغواصة النووية في المياه، قبالة شبه الجزيرة الكورية، المتزامن مع انتشار المجموعة الهجومية لحاملة الطائرات تصعيد التهديدات العسكرية تجاه جمهوريتنا”.

كانت الغواصة (يو إس إس ميتشجن) المزودة بصواريخ موجهة، أبحرت إلى ميناء بوسان الكوري الجنوبي في 25 أبريل الجاري، قبل أن تتوجه إلى البحر بعد ذلك بـ4 أيام، وتردد أن الغواصة النووية من الفئة “أوهيو” تجري تدريبات مختلفة.

وحذرت كوريا الشمالية أيضًا من أنه “سواء أكانت حاملة طائرات نووية أو غواصة نووية، ستتحول إلى كتلة من الخردة المعدنية، أمام قوتنا العسكرية التي لا تُقهر، التي ترتكز على الردع النووي للدفاع عن الذات”.





بعد أن نشرت الولايات المتحدة غواصة نووية وحاملة طائرات في المياه الكورية الجنوبية، وسط تصاعد التوترات بين الكوريتين، هددت كوريا الشمالية اليوم الأحد بتدمير الغواصة، متهمة أمريكا بتصعيد التهديد العسكري، حسبما ذكرته وكالة “يونهاب” الكورية الجنوبية للأنباء.

كما ذكر موقع “يوريمينزوكيري” الإخباري الدعائي الكوري الشمالي بحسب «24 الإماراتي»: “أنه في اللحظة التي تبدأ فيها حاملة الطائرات (يو إس إس ميتشجن) التحرك قليلًا، سيكون محكوم عليها بمواجهة المصير البائس لأن تصبح شبحًا تحت الماء، دون أن تتمكن من الوصول إلى السطح”.

وأضاف الموقع الإخباري: “يستهدف الانتشار المسلح للغواصة النووية في المياه، قبالة شبه الجزيرة الكورية، المتزامن مع انتشار المجموعة الهجومية لحاملة الطائرات تصعيد التهديدات العسكرية تجاه جمهوريتنا”.

كانت الغواصة (يو إس إس ميتشجن) المزودة بصواريخ موجهة، أبحرت إلى ميناء بوسان الكوري الجنوبي في 25 أبريل الجاري، قبل أن تتوجه إلى البحر بعد ذلك بـ4 أيام، وتردد أن الغواصة النووية من الفئة “أوهيو” تجري تدريبات مختلفة.

وحذرت كوريا الشمالية أيضًا من أنه “سواء أكانت حاملة طائرات نووية أو غواصة نووية، ستتحول إلى كتلة من الخردة المعدنية، أمام قوتنا العسكرية التي لا تُقهر، التي ترتكز على الردع النووي للدفاع عن الذات”.

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