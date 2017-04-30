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عاجل: مقتل رجل أعمال كويتي (م.م.ش) مع الايراني مدير قناة جم الايرانية في اسطنبول 

on April 30, 2017

عاجل: معلومات تفيد بمقتل رجل أعمال كويتي (م.م.ش) مع الايراني علي كريميان مدير قناة جم الايرانية في اسطنبول الذي تم اغتياله في مكتبه أمس.

عاجل: معلومات تفيد بمقتل رجل أعمال كويتي (م.م.ش) مع الايراني علي كريميان مدير قناة جم الايرانية في اسطنبول الذي تم اغتياله في مكتبه أمس.

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