عاجل: مقتل رجل أعمال كويتي (م.م.ش) مع الايراني مدير قناة جم الايرانية في اسطنبول on April 30, 2017

عاجل: معلومات تفيد بمقتل رجل أعمال كويتي (م.م.ش) مع الايراني علي كريميان مدير قناة جم الايرانية في اسطنبول الذي تم اغتياله في مكتبه أمس.





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عاجل: معلومات تفيد بمقتل رجل أعمال كويتي (م.م.ش) مع الايراني علي كريميان مدير قناة جم الايرانية في اسطنبول الذي تم اغتياله في مكتبه أمس.