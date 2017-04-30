أستراليا تبحث عن أصغر طفل داعشي ! on April 30, 2017

أعلنت الشرطة الأسترالية اليوم أن السلطات تحقق حول تسجيل فيديو لطفل في الـ8 وظهر وهو يرتدي حزاماً ناسفا ويهدد بقتل أستراليين، وهو ابن متطرف معروف من تنظيم داعش.

والتسجيل يعتبر لأصغر أبناء خالد شروف الذي بات في شباط الماضي أول أسترالي تسحب منه الجنسية بموجب قوانين مكافحة الإرهاب.

وأوردت صحيفة “صنداي تلغراف” أن الطفل صُوّر مؤخراً وهو يحمل مسدسين وسكيناً ويوجه تهديدات بينما يسأله شخص لا يظهر في الفيديو “كيف تقتل أستراليا؟”.

وكان شروف الذي غادر أستراليا مع عائلته إلى سوريا عام 2013، تصدر وسائل الإعلام في 2014 عندما نشر صورة لابن آخر له وهو يحمل رأسا مقطوعا.

وأعلنت شرطة مقاطعة نيو ساوث ويلز في بيان أن “الفريق المشترك لمكافحة الإرهاب على علم بتسجيل فيديو من الشرق الأوسط لقاصر يقوم بتهديدات باسم تنظيم داعش”.

وتابعت الشرطة في بيانها: “الفريق المشترك يحقق حول التسجيل لكن ليس هناك أي تهديد محدد، ومستوى التهديد الوطني الحالي لا يزال عند المرجح”.

وسرت شائعات بأن شروف قتل في غارة لطائرة بدون طيار في العام 2015 لكن وسائل الإعلام شككت لاحقا في مقتله.

وتقدر السلطات الأسترالية بأن 110 من مواطنيها سافروا إلى سوريا أو العراق للانضمام إلى تنظيم “داعش” وأن نحو 60 منهم قد قتلوا.

أعلنت الشرطة الأسترالية اليوم أن السلطات تحقق حول تسجيل فيديو لطفل في الـ8 وظهر وهو يرتدي حزاماً ناسفا ويهدد بقتل أستراليين، وهو ابن متطرف معروف من تنظيم داعش.

والتسجيل يعتبر لأصغر أبناء خالد شروف الذي بات في شباط الماضي أول أسترالي تسحب منه الجنسية بموجب قوانين مكافحة الإرهاب.

وأوردت صحيفة “صنداي تلغراف” أن الطفل صُوّر مؤخراً وهو يحمل مسدسين وسكيناً ويوجه تهديدات بينما يسأله شخص لا يظهر في الفيديو “كيف تقتل أستراليا؟”.

وكان شروف الذي غادر أستراليا مع عائلته إلى سوريا عام 2013، تصدر وسائل الإعلام في 2014 عندما نشر صورة لابن آخر له وهو يحمل رأسا مقطوعا.

وأعلنت شرطة مقاطعة نيو ساوث ويلز في بيان أن “الفريق المشترك لمكافحة الإرهاب على علم بتسجيل فيديو من الشرق الأوسط لقاصر يقوم بتهديدات باسم تنظيم داعش”.

وتابعت الشرطة في بيانها: “الفريق المشترك يحقق حول التسجيل لكن ليس هناك أي تهديد محدد، ومستوى التهديد الوطني الحالي لا يزال عند المرجح”.

وسرت شائعات بأن شروف قتل في غارة لطائرة بدون طيار في العام 2015 لكن وسائل الإعلام شككت لاحقا في مقتله.

وتقدر السلطات الأسترالية بأن 110 من مواطنيها سافروا إلى سوريا أو العراق للانضمام إلى تنظيم “داعش” وأن نحو 60 منهم قد قتلوا.

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