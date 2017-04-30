آلاف يشاركون في مسيرات مناهضة لترامب 

شارك الآلاف في احتجاجات في الولايات المتحدة ضد إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسبب موقفه من التغيرات المناخية، حسبما ذكرت بي بي سي العربية على موقعها الإلكتروني.
ونظمت ما أطلقت عليها اسم “مسيرة الشعب للمناخ” بحيث تتزامن مع مئة يوم على تولي ترامب الرئاسة.
وفي واشنطن كان المتظاهرون يعتزمون فرض طوق حول البيت الأبيض، ولكن ترامب لم يكن هناك، حيث حضر احتفالا في بنسلفانيا بمناسبة مرور مئة يوم على توليه الرئاسة.
وينتقد منظمو المسيرات التي قدر عدد المشاركين فيها بنحو 15 ألف شخص في العاصمة واشنطن فقط بحسب رويترز، موقف ترامب من التغيرات المناخية.
ويتشكك ترامب في حدوث التغيرات المناخية ويقول إنها خدعة وتعهد بانسحاب الولايات المتحدة من اتفاق باريس للتغيرات المناخية.
وقال القس ليو وودبري من ولاية ساوث كارولينا في مؤتمر صحفي قبيل المسيرة “سنتظاهر ونخبرهم أننا فاض بنا الكيل لرؤية أبنائنا يتوفون جراء الإصابة بالربو”.
وأضاف “فاض بنا رؤية المصابين بالربو بسبب الرماد الناجم عن الفحم. سئمنا رؤية ارتفاع مستوى البحر”.
ومن المتوقع أن يحضر عدد من الشخصيات الشهيرة المسيرة ومن بينهم الممثل الشهير ليوناردو ديكابريو ونائب
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