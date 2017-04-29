لوبان تشن هجوماً على زيدان بعد تصريحاته on April 29, 2017

شنت مارين لوبان المرشحة لإنتخابات الرئاسة الفرنسية هجوماً على الأسطورة زين الدين زيدان المدير الفني لنادي ريال مدريد بعد أن طالب الشعب الفرنسي بعدم التصويت لها في الإنتخابات.

وقال “لوبان” في تصريحات لقناة “BFMTV” بأن زيدان يمكنه أن يقدم النصائح في كرة القدم وهو مجاله ، ولكنها ليست متأكدة أنه عليه أن يقدم النصائح في السياسة.

وكان زيدام قد طالب الناخبين في فرنسا بعدم التصويت لمارين لوبان في الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة الفرنسية ، مؤكداً أن أفكارها “الراديكالية” لن تجلب الخير لفرنسا.

وتتنافس لوبان مرشحة حزب الجبهة الوطنية مع منافسها إيمانويل ماكرون في الدورة الثانية المقررة في 7 مايو المقبل، ويبدو أن الأخير المرشح الأوفر حظا بحسب الاستطلاعات.

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