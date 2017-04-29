كوريا الشمالية تطلق صاروخا باليستيا.. وواشنطن: فاشل on April 29, 2017

أطلقت كوريا الشمالية صاروخا باليستيا السبت من منطقة شمال بيونغ يانغ، بحسب ما أفادت وكالة أنباء، فيما ذكر مصدر حكومي أمريكي إن العلامات المبدئية تشير إلى أن الاختبار لم ينجح.

ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية عن بيان صادر عن الجيش الكوري الشمالي قوله إن “كوريا الشمالية أطلقت صاروخا مجهول الطراز من موقع بالقرب من بوكتشانغ فى بيونغانام-دو (مقاطعة بيونغان الجنوبية) في وقت مبكر من صباح اليوم”.

ونقلت وكالة الجنوبية، عن الجيش قوله، إن الصاروخ انفجر بعد ثوانٍ من إطلاقه، وأن عملية الإطلاق تمت في موقع عسكري شمال شرق العاصمة الكورية الشمالية، بيونغ يانغ.

وتأتي تجربة بيونغ يانغ الصاروخية، بعد ساعات من انعقاد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي، الجمعة، حول الأزمة الكورية.

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