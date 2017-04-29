عاجل: اختفاء طائرة ركاب على متنها 40 شخصا من على شاشات الرادار on April 29, 2017

عاجل: وسائل إعلام كوبية:اختفاء طائرة ركاب على متنها 40 شخصا من على شاشات الرادار.

أعلنت وسائل إعلام كوبية عن اختفاء طائرة ركاب من طراز ان – 26 تحمل ما يصل إلى 39 شخصاً اختفت من الرادارات خلال رحلة جوية في كوبا.





عاجل: وسائل إعلام كوبية:اختفاء طائرة ركاب على متنها 40 شخصا من على شاشات الرادار.

وسائل إعلام كوبية: اختفاء طائرة ركاب من طراز ان – 26 تحمل ما يصل إلى 39 شخصاً اختفت من الرادارات خلال رحلة جوية في كوبا.

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