عاجل: اختفاء طائرة ركاب على متنها 40 شخصا من على شاشات الرادار
on April 29, 2017
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عاجل: وسائل إعلام كوبية:اختفاء طائرة ركاب على متنها 40 شخصا من على شاشات الرادار.
أعلنت وسائل إعلام كوبية عن اختفاء طائرة ركاب من طراز ان – 26 تحمل ما يصل إلى 39 شخصاً اختفت من الرادارات خلال رحلة جوية في كوبا.
عاجل: وسائل إعلام كوبية:اختفاء طائرة ركاب على متنها 40 شخصا من على شاشات الرادار.
وسائل إعلام كوبية: اختفاء طائرة ركاب من طراز ان – 26 تحمل ما يصل إلى 39 شخصاً اختفت من الرادارات خلال رحلة جوية في كوبا.
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