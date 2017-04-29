“حقيبة مشبوهة” تتسبب في إخلاء مطار برلين وتحويل الرحلات on April 29, 2017

ذكرت صحيفة “الإندبندنت” البريطانية أن الشرطة الألمانية قالت إنها تتحقق من “حقيبة مشبوهة” تم العثور عليها في مطار برلين تيجل الدولي، كما تم تحويل الرحلات الجوية.

وكانت الشرطة الفيدرالية قد صرحت في وقت مبكر من صباح اليوم، السبت، على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أنه تم إجلاء المسافرين من مبنى الركاب “بي”، في حين يقوم الضباط بالتحقق من الحقيبة.

وأضافت الصحيفة أن الشرطة الفيدرالية أعلنت بعد 20 دقيقة استئناف الرحلات من المطار، بعدما ثبت عدم وجود خطر من الحقيبة.

ذكرت صحيفة “الإندبندنت” البريطانية أن الشرطة الألمانية قالت إنها تتحقق من “حقيبة مشبوهة” تم العثور عليها في مطار برلين تيجل الدولي، كما تم تحويل الرحلات الجوية.

وكانت الشرطة الفيدرالية قد صرحت في وقت مبكر من صباح اليوم، السبت، على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أنه تم إجلاء المسافرين من مبنى الركاب “بي”، في حين يقوم الضباط بالتحقق من الحقيبة.

وأضافت الصحيفة أن الشرطة الفيدرالية أعلنت بعد 20 دقيقة استئناف الرحلات من المطار، بعدما ثبت عدم وجود خطر من الحقيبة.

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