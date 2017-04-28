“هارون سيد” يقر بإعداده لهجوم على حفل إلتون جون في لندن on April 28, 2017

اعترف معتقل يدعى هارون سيد أمام محكمة “أولد بايلي” في لندن أمس، أنه أعد لتنفيذ هجوم بقنبلة في شارع أوكسفورد ستريت التجاري الشهير ومهاجمة حفل لالتون جون في العاصمة البريطانية.

وأقر الشاب (19 عاما) المقيم غرب لندن بأنه مذنب بتهمة “الإعداد لأعمال إرهابية” بين أبريل وسبتمبر 2016.

وكان هارون يعتزم مهاجمة أوكسفورد ستريت وحفل مغني البوب الشهير التون جون في 11 سبتمبر الماضي في هايد بارك، بعد 15 عاما من اعتداءات نيويورك وواشنطن، وتحدث عن ذلك مع متطرف آخر كان في الواقع عنصرا في الاستخبارات البريطانية.

وقال القاضي مايكل توبولسكي إن الحكم سيصدر في 8 يونيو المقبل بانتظار الحصول على تقرير الطبيب النفسي.

وقالت الشرطة في بيان إن “سيد أقر بأنه حاول حيازة سلاح رشاش ومسدس وحزام ناسف وقنبلة” وطلب أن تكون القنبلة “محشوة بالمسامير لكي يتمكن من تفجيرها في مكان مزدحم مثل أوكسفورد ستريت”.

وفي يونيو الماضي حكم على أخيه نادر سيد (23 عاما) بالسجن المؤبد بعد إقراره بالذنب في الإعداد لقطع رأس شخص.

اعترف معتقل يدعى هارون سيد أمام محكمة “أولد بايلي” في لندن أمس، أنه أعد لتنفيذ هجوم بقنبلة في شارع أوكسفورد ستريت التجاري الشهير ومهاجمة حفل لالتون جون في العاصمة البريطانية.

وأقر الشاب (19 عاما) المقيم غرب لندن بأنه مذنب بتهمة “الإعداد لأعمال إرهابية” بين أبريل وسبتمبر 2016.

وكان هارون يعتزم مهاجمة أوكسفورد ستريت وحفل مغني البوب الشهير التون جون في 11 سبتمبر الماضي في هايد بارك، بعد 15 عاما من اعتداءات نيويورك وواشنطن، وتحدث عن ذلك مع متطرف آخر كان في الواقع عنصرا في الاستخبارات البريطانية.

وقال القاضي مايكل توبولسكي إن الحكم سيصدر في 8 يونيو المقبل بانتظار الحصول على تقرير الطبيب النفسي.

وقالت الشرطة في بيان إن “سيد أقر بأنه حاول حيازة سلاح رشاش ومسدس وحزام ناسف وقنبلة” وطلب أن تكون القنبلة “محشوة بالمسامير لكي يتمكن من تفجيرها في مكان مزدحم مثل أوكسفورد ستريت”.

وفي يونيو الماضي حكم على أخيه نادر سيد (23 عاما) بالسجن المؤبد بعد إقراره بالذنب في الإعداد لقطع رأس شخص.

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