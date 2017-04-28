نيجيريا: مقتل وإصابة 45 جنديا في هجوم انتحاري on April 28, 2017

قتل وأصيب أكثر من 45 جنديا نيجيريا في هجوم انتحاري نفذه مسلح من جماعة /بوكو حرام/ ضد موكب عسكري في شمال شرق البلاد.

وقالت مصادر عسكرية، في تصريحات اليوم، إن انتحاريا هاجم بواسطة شاحنة مفخخة يوم أمس /الخميس/ موكبا عسكريا كان يقوم “بعمليات تطهير” بين ولايتي “يوبي” و”بورنو” شمالي شرقي البلاد، ما أسفر عن مقتل خمسة جنود واصابة أكثر من 40 بجروح متفاوتة الخطورة.

وأشار العسكريون إلى أن الموكب كان متجها إلى حامية دأبوا على بعد 90 كلم من مايدوغوري عاصمة ولاية بورنو.

يذكر أن النزاع بين جماعة /بوكو حرام/ والجيش النظامي في نيجيريا المندلع منذ ثماني سنوات أوقع أكثر من 20 ألف قتيل وشرد 2,6 مليون شخص بينهم قرابة مليون من مدينة مايدوغوري وحدها.

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