كوريا الشمالية تهدد بمحو أمريكا بـ5 ملايين قنبلة نووية on April 28, 2017

هددت رابطة الشباب في كوريا الشمالية بـ”محو” الولايات المتحدة عن وجه الأرض، بنحو 5 ملايين قنبلة نووية في حال هددت واشنطن العاصمة بيونغ يانغ.

وقال المتحدث باسم اللجنة المركزية للرابطة، كيم إيل سونغ سيم، إن الدمار سيلحق بكوكب الأرض في حال شن الأمريكيون وحلفاؤهم هجوماً على بلاده، بحسب ما نقلت صحيفة “الإندبندنت” البريطانية، الخميس.

وهدد بأن بيونغ يانغ ستدمر عاصمة الجنوبيين سيول، والعاصمة الأمريكية واشنطن، في حال أظهروا “قدراً طفيفاً من الاستفزاز”.

وقال المتحدث لوكالة الأنباء المركزية التي تديرها الحكومة: “علينا الاستعداد التام للقتال، واستخدام 5 ملايين قنبلة نووية للقضاء- بلا رحمة- على الشياطين الذين يحاولون دفع بلادنا إلى كارثة نووية”.

ويأتي هذا التهديد بعد تصاعد التوتر في شبه الجزيرة الكورية عقب إجراء كوريا الشمالية تجربة صاروخية فاشلة في وقت سابق هذا الشهر، وقيام واشنطن بنشر منظومة “ثاد” المضادة للصواريخ في كوريا الجنوبية حليفتها في المنطقة.

لكن حديث المسؤول الكوري يحمل في طياته قدراً كبيراً من المبالغة، إذ إن ترسانة بلاده أقل بكثير من الرقم الذي ذكره.

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