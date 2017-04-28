طالبان الأفغانية تعلن بدء “هجوم الربيع” on April 28, 2017

أعلنت حركة طالبان الأفغانية في بيان الجمعة إطلاق هجومها الربيعي السنوي تحت اسم “عملية منصوري”، اسم زعيمها السابق، متوعدة بأن تجعل من “القوات الأجنبية” المتمركزة في البلاد على رأس أهدافها.

وتعهدت الحركة بأن “الهدف الرئيس لعملية منصوري، سيكون القوات الأجنبية وبنيتها التحتية العسكرية والاستخبارية، والقضاء على مرتزفتها”.



أعلنت حركة طالبان الأفغانية في بيان الجمعة إطلاق هجومها الربيعي السنوي تحت اسم “عملية منصوري”، اسم زعيمها السابق، متوعدة بأن تجعل من “القوات الأجنبية” المتمركزة في البلاد على رأس أهدافها.

وتعهدت الحركة بأن “الهدف الرئيس لعملية منصوري، سيكون القوات الأجنبية وبنيتها التحتية العسكرية والاستخبارية، والقضاء على مرتزفتها”.

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