رودولف عطالله و روبير كرم من أصل لبناني ينضمان إلى إدارة ترامب on April 28, 2017



إرتفع الحضور اللبناني في الادارة الاميركية الجديدة، بعد ترشيح الرئيس دونالد ترامب لروبير كرم الى منصب مساعد وزير الدفاع للشؤون الدولية.

وعلى غرار حملته الانتخابية، التي استعان خلالها باللبنانيين د.وليد فارس، وتوماس براك، اختار ترامب مجددًا لبنانيين اثنين لشغل مناصب في مجلس الامن القومي ووزارة الدفاع.

كولونيل متقاعد للشؤون الأفريقية

واختار ترامب قبل اسابيع الكولونيل المتقاعد رودولف عطالله كمدير لقسم أفريقيا في مجلس الامن القومي، علمًا بأن عطالله سبق له وأن عمل في سلاح الجو، كما شغل منصب “مدير قيادة العمليات الخاصة فى جنوب الصحراء الافريقية”، وتنقل في مهامه بين الاستخبارات والعمليات الخاصة ومكافحة الإرهاب.

كرم من حملة جيب بوش

أما روبير س. كرم فسبق له وأن شغل منصب مستشار لشؤون الشرق الاوسط في مكتب ديك تشيني نائب الرئيس السابق جورج بوش الإبن، كما شغل منصب مستشار لحملة المرشح الجمهوري السابق جيب بوش.



في تعليق له على تعيين أميركيين من أصل لبناني في الإدارة الجديدة، قال توم حرب، مدير التحالف الشرق أوسطي لدعم ترامب،” إن تعيين كرم وعطالله امر ممتاز، فهما ينحدران من الشرق الاوسط، ولديهما إلمام كبير بقضايا المنطقة”.خبرات عسكرية واستراتيجيةوأضاف في إتصال مع “إيلاف”: “عطالله يمتلك خبرة عسكرية وميدانية بحكم عمله في شمال ووسط افريقيا، وفي المقابل يتمتع السيد كرم بخبرة سياسية واستراتيجية في الشرق الاوسط ولعب دورًا كبيرًا اثناء عمله في مكتب نائب الرئيس ديك تشيني”.أوضاع المنطقةوتابع:” بعد عطالله وكرم، اصبح هناك ثلاثة عرب في الادارة الاميركية الجديدة (الاولى كانت دينا حبيب باول)، ومن المتوقع ان تكون هناك تعيينات أخرى قادمة”.وأضاف:” الشخصيات الموجودة اليوم في الإدارة، ومن خلال الخبرات التي تمتلكها، تعي بشكل كبير الوضع في الشرق الاوسط وخطورة ايران وحزب الله والحركات المتطرفة كداعش، ودورهم في زعزعة الامن بالمنطقة”.

ايلاف

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