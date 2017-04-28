البحرية الإيرانية تجبر مدمرة أمريكية على تغيير مسارها on April 28, 2017

أرغمت البحرية الإيرانية مدمرة أمريكية حاملة للصواريخ على تغيير مسارها أثناء تواجدهات قريبا من المياه الإقليمية لإيران .

ونقلت قناة “فوكس نيوز”، الثلاثاء الماضي، عن مصدر في وزارة الدفاع الأمريكية، قوله إن ” زورقا تابعا لقوات الحرس الإيرانية اجبر المدمرة (ماهان) الحاملة للصواريخ على تغيير مسيرها بعد اقترابه لمسافة 914 مترا منها ” لافتا إلى أن المدمرة وضعت أسلحتها في حالة الاستعداد لكن لم يحدث أي تبادل لإطلاق النار ومر الموقف دون حدوث أي مشاكل.

وأضاف المصدر إن “المدمرة شغلت صفارة الإنذار، وأرسلت الإشارات الضوئية، ووضعت أسلحتها في حالة تأهب، عندما اقترب الزورق الذي لم يجب على الاتصالات التي قامت بها المدمرة الأمريكية لتلافي هذه الحادثة” معتبرا أن هذا العمل “استفزازي وغير منطقي”.

وتؤكد إيران أن الوجود الأمريكي في الخليج غير شرعي، وان البحرية الإيرانية تقوم بدورها الطبيعي في حماية السفن التجارية من القراصنة وصون مياه البلاد من أي معتدٍ.

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