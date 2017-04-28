اعتقال سوري يشتبه في انضمامه الى داعش في ألمانيا on April 28, 2017

برلين- د ب أ- اعتقلت الشرطة الالمانية، صباح الجمعة، رجلا سوريا، يشتبه في انضمامه لتنظيم الدولة الاسلامية “داعش”.

وذكر ممثلو الادعاء الاتحادي أنه تم اعتقال الرجل (23 عاما) في ولاية بادن-فيرتمبرج جنوب غرب البلاد وتم تفتيش شقته.

ويتهم الرجل بانضمامه لجماعة مسلحة في الحرب الأهلية في سوريا.

وطبقا للتحقيقات، انضم الرجل إلى تنظيم الدولة الاسلامية “داعش” في أوائل عام 2013 وشارك في عمل عسكري.

وتشير تقديرات هيئة مكافحة الجريمة الأخيرة إلى أن عدد الخطرين الإسلاميين الموجودين في ألمانيا يصل في الوقت الراهن إلى أكثر من 600 شخص، ويعد هذا رقما قياسيا جديدا في أعداد هؤلاء الأشخاص، ومنذ الصيف الماضي، لا يكاد يمر شهر في ألمانيا دون القبض على شخص مشتبه في صلته بالإرهاب.

برلين- د ب أ- اعتقلت الشرطة الالمانية، صباح الجمعة، رجلا سوريا، يشتبه في انضمامه لتنظيم الدولة الاسلامية “داعش”.

وذكر ممثلو الادعاء الاتحادي أنه تم اعتقال الرجل (23 عاما) في ولاية بادن-فيرتمبرج جنوب غرب البلاد وتم تفتيش شقته.

ويتهم الرجل بانضمامه لجماعة مسلحة في الحرب الأهلية في سوريا.

وطبقا للتحقيقات، انضم الرجل إلى تنظيم الدولة الاسلامية “داعش” في أوائل عام 2013 وشارك في عمل عسكري.

وتشير تقديرات هيئة مكافحة الجريمة الأخيرة إلى أن عدد الخطرين الإسلاميين الموجودين في ألمانيا يصل في الوقت الراهن إلى أكثر من 600 شخص، ويعد هذا رقما قياسيا جديدا في أعداد هؤلاء الأشخاص، ومنذ الصيف الماضي، لا يكاد يمر شهر في ألمانيا دون القبض على شخص مشتبه في صلته بالإرهاب.

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