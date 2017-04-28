ألمانيا: توقيف ٤ أشخاص باعوا مخدرات بمليوني يورو عبر الإنترنت on April 28, 2017

ألقت الشرطة الألمانية في العاصمة برلين القبض على رجلين وامرأة من بين أعضاء عصابة تمكنت من بيع مخدرات بقيمة 2.3 مليون يورو، عبر سراديب شبكة الإنترنت الدولية.



وقال الادعاء العام في فرانكفورت اليوم الجمعة، إن هناك امرأة يابانية رابعة ما تزال هاربة.

وأفاد الادعاء العام أن المتهمين وهم ياباني 43 عاماً وأمريكي شمالي 39 عاماً وامرأتان يابانيتان 38 و40 عاماً تمكنوا من بيع مخدرات في 20500 حالة بين القنب والمهدئات والمنشطات عبر حسابات وهمية على الإنترنت.

وذكر الادعاء العام أن عمليات تفتيش قامت بها الشرطة لخمسة مساكن يسكنها أعضاء العصابة في برلين أسفرت أمس الخميس عن ضبط تسعة كيلوغرامات من الماريجوانا وستة كيلوغرامات من الحشيش وكيلو واحد من المخدرات المخلقة وأكثر من 300 غرام كوكايين.

وذكرت السلطات الألمانية أن المقبوض عليهم عرضوا على قاضي التحقيقات وأن أمراً دولياً صدر بالقبض على المتهمة اليابانية الهاربة.

تعاون في إجراء التحريات كل من الادعاء العام الألماني ومكتب مكافحة الجريمة في هيسن، ورجال الجمارك وشرطة برلين.

كانت إذاعة “آر بي بي” الألمانية (راديو برلين براندنبورج) أول من أذاع تقريراً عن هذا الأمر.

ألقت الشرطة الألمانية في العاصمة برلين القبض على رجلين وامرأة من بين أعضاء عصابة تمكنت من بيع مخدرات بقيمة 2.3 مليون يورو، عبر سراديب شبكة الإنترنت الدولية.

وقال الادعاء العام في فرانكفورت اليوم الجمعة، إن هناك امرأة يابانية رابعة ما تزال هاربة.

وأفاد الادعاء العام أن المتهمين وهم ياباني 43 عاماً وأمريكي شمالي 39 عاماً وامرأتان يابانيتان 38 و40 عاماً تمكنوا من بيع مخدرات في 20500 حالة بين القنب والمهدئات والمنشطات عبر حسابات وهمية على الإنترنت.

وذكر الادعاء العام أن عمليات تفتيش قامت بها الشرطة لخمسة مساكن يسكنها أعضاء العصابة في برلين أسفرت أمس الخميس عن ضبط تسعة كيلوغرامات من الماريجوانا وستة كيلوغرامات من الحشيش وكيلو واحد من المخدرات المخلقة وأكثر من 300 غرام كوكايين.

وذكرت السلطات الألمانية أن المقبوض عليهم عرضوا على قاضي التحقيقات وأن أمراً دولياً صدر بالقبض على المتهمة اليابانية الهاربة.

تعاون في إجراء التحريات كل من الادعاء العام الألماني ومكتب مكافحة الجريمة في هيسن، ورجال الجمارك وشرطة برلين.

كانت إذاعة “آر بي بي” الألمانية (راديو برلين براندنبورج) أول من أذاع تقريراً عن هذا الأمر.

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